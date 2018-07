Rekordzahl von 339 Medaillen : IOC genehmigt Programm für Tokio 2020

Bei den Olympischen Spielen vom 24. Juli bis 9. August 2020 in Tokio wird die Rekordzahl von 339 Medaillen in 33 Sportarten vergeben.

von dpa

18. Juli 2018, 18:29 Uhr

Das Exekutivkomitee des Internationalen Olympischen Komitees genehmigte in Lausanne das Wettkampfprogramm. 2016 in Rio de Janeiro gab es 306 Medaillen in 28 Sportart zu gewinnen.

Schon zwei Tage vor der Eröffnungsfeier beginnen die Vorrundenspiele im Fußball und Softball. Am ersten Wettkampftag wird in 21 Sportarten um Medaillen gekämpft. Dazu gehört auch das Straßenradrennen von Tokio bis zu den Ausläufern des Fujiyamas, dem höchsten Berg Japans.

Das Programm der Tokio-Spiele enthält neue Sportarten oder -disziplinen, die mit Blick auf jüngere Generationen aufgenommen wurden. Dazu gehören Basketball 3x3 (3 gegen 3 Spieler), Skateboarden und Surfen. Der 1. August ist der Super-Samstag der Spiele mit 23 Sportarten. Der olympische Schlusstag beginnt mit dem Marathon der Männer auf dem Stadtkurs von Tokio.