America's Cup : Innovationskultur und «Pistol-Pete»: Neuseeland vor Coup

vergrößern 1 von 1 Foto: Gregory Bull 1 von 1

Neuseeland ist ein kleines Land, aber eine der mächtigsten Segel-Nationen der Welt. Nur ein Sieg fehlt dem Emirates Team New Zealand noch zum dritten America's-Cup-Triumph nach 1995 und 2000.

Einen von sechs Matchbällen wird die Mannschaft um Steuermann und 49er-Olympiasieger Peter Burling (26) gegen die Amerikaner schon verwandeln.

Rekordsieger Russell Coutts, bei den ersten beiden neuseeländischen Cup-Siegen Steuermann der Yachten «Black Magic» und «New Zealand», 2003 Sieger mit dem Schweizer Team Alinghi, 2010 und 2013 Gewinner mit den USA und heute Cup-Dirigent in Diensten der US-Verteidiger, kennt die größte Stärke seiner Landsleute. Der fünfmalige Cup-Sieger war als Ausnahmesegler und studierter Ingenieur lange selbst die Galionsfigur. «Die Kiwis haben eine Innovationskultur, die alle Segler-, Designteam- und Management-Wechsel überdauert hat», sagt er.

Immer wieder konnte Neuseeland in der jüngeren Cup-Vergangenheit mit radikalen Innovationen punkten. «Sie fällen keine emotionalen Entscheidungen, sondern gehen die Aufgaben logisch an», meint Coutts. Im 35. America's Cup sind es ein ausgefeiltes Kontrollsystem für den Segelflügel, die Tragflächen und Ruder sowie die revolutionären Fahrräder, auf denen Profi-Radfahrer mehr Muskelkraft für die Anbord-Hydraulik erzeugen als die herkömmlichen Grinder mit ihren Armkurbeln auf den Booten der Konkurrenz. Gesteuert wird Neuseelands «Rote Rakete» von einem Jahrhundert-Talent: Peter «Pistol-Pete» Burling und fünf Mitstreiter sind für die imposante Flugschau des Kiwi-Katamarans «Aotearoa» verantwortlich.

Längst wird Burling mit Coutts verglichen, der 1984 Olympia-Gold im Finn Dinghi gewann. «Mann, ich würde mich geehrt fühlen, wenn das der Fall wäre. Peter Burling hat die Qualitäten von Champions wie Paul Elvström und ist ganz sicher der zukünftige Star unseres Sports», sagt Coutts.

Burling würde sich bei seiner Cup-Premiere mit dem Sieg über Verteidiger Oracle Team USA doppelt in die Geschichtsbücher eintragen: Zum einen als jüngster Sieger am Steuer. Und mit dem Emirates Team New Zealand als zweites Land nach Rekordsieger USA (29 Cup-Siege seit 1851), das die Silberkanne erst verloren und dann wieder zurückgewonnen hat.

America's Cup

von dpa

erstellt am 26.Jun.2017 | 12:36 Uhr