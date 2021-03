Corona-Krise : Impfstoff für Olympia-Starter: Japan lehnt Chinas Angebot ab

Japan wird das Impfangebot Chinas für die Olympischen und Paralympischen Spiele in diesem Sommer in Tokio und 2022 in Peking nicht in Anspruch nehmen.

Lausanne | Wie Japans Olympia-Ministerin Tamayo Marukawa sagte, sei Japan vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) deswegen nicht konsultiert worden und japanische Athleten würden den Impfstoff, der in Japan wie auch in der EU nicht zugelassen ist, nicht nehmen. Das Nationale Olympische Komitee von China will Impfstoffdosen für die Teilnehmer der beiden ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.