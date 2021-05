Tokio-Spiele : „Immer mein Traum“: Olympioniken trotzen Corona-Sorgen

Gegen alle Widerstände hält die große Mehrheit der deutschen Athleten an ihrer Olympia-Teilnahme fest. Die Corona-Beschränkungen in Tokio werden das olympische Erlebnis aber wohl deutlich trüben.

Frankfurt am Main | Ein Olympia-Dorf voller Verbote und Sorgen, Wettkämpfe ohne eigene Fans und harscher Umfrage-Gegenwind aus Japan: Noch nie ist den Sportlern die olympische Vorfreude so schwer gemacht worden wie vor den Sommerspielen in Tokio. Doch ein Verzicht auf die Reise nach Asien kommt für eine „überwältigende Mehrheit“ der deutschen Athletinnen und Athleten ...

