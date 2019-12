Vor Darts-WM : Hopp spricht von möglicher «Revanche» gegen van Gerwen

Der beste deutsche Darts-Profi Max Hopp nimmt die am Freitag in London beginnende Weltmeisterschaft selbstbewusst in Angriff.

Avatar_shz von dpa

12. Dezember 2019, 04:05 Uhr

«Ich weiß, dass es ein Viertelfinale gegen Michael van Gerwen sein kann, auch die Revanche aus dem letzten Jahr, wenn ich gut drauf bin», sagte der 23-Jährige dem TV-Sender Sport1 über ein mögliches Duell mit dem Weltranglistenersten im Alexandra Palace. Im Vorjahr hatte Hopp das Duell mit van Gerwen in der dritten Runde mit 1:4 verloren.

Um ins Viertelfinale zu kommen, muss Hopp drei Spiele nacheinander gewinnen. Gleich in seiner ersten Partie bekommt er es womöglich mit seinem deutschen Rivalen Gabriel Clemens zu tun, der zuvor aber den Niederländer Benito van de Pas bezwingen muss. «Er hat sich auf der Bühne speziell in den letzten Monaten sehr gut entwickelt und hat einen schönen Wurf», sagte Hopp über Clemens. Dass es ein deutsches Duell werden könnte, sei ihm aber «ehrlich gesagt Wurst».