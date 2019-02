Weltbeste Nationalteams : Hockey-Teams feiern in neuer Pro League ihre ersten Siege

Die verjüngten deutschen Hockey-Teams haben im zweiten Anlauf ihre ersten Siege in der neu geschaffenen Pro League der weltbesten Nationalmannschaften erzielt.

von dpa

15. Februar 2019, 10:36 Uhr

Knapp eine Woche nach dem 2:2 in Australien setzten sich die DHB-Damen in Christchurch mit 3:1 (2:1) gegen Neuseeland durch. Anschließend feierten die deutschen Herren an gleicher Stelle ebenfalls einen 3:1 (0:0)-Erfolg über die Gastgeber. Ihr erstes Match im neuen Format hatten die DHB-Herren noch 2:4 in Australien verloren. Am 22. Februar treten beide DHB-Teams in Buenos Aires gegen Argentinien an.