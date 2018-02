Hallen-WM : Hockey-Herren erreichen Halbfinale der Hallen-WM

Die deutschen Hockey-Herren stehen im Halbfinale der Hallen-Weltmeisterschaft in Berlin. Der Weltranglistenerste besiegte im Viertelfinale die Schweiz mit 3:0 (2:0).

von dpa

09. Februar 2018, 20:57 Uhr

Der Kölner Marco Miltkau (8. Minute) hatte die Gastgeber in der Max-Schmeling-Halle früh in Führung gebracht, ehe Lokalmatador Martin Häner (17.) auf 2:0 erhöhte. Das 3:0 markierte Top-Torjäger Christopher Rühr (30.) per Strafecke. Für den Kölner war es das 15. Turnier-Tor. Im Halbfinale am folgenden Tag trifft Deutschland nun auf den Iran, der sich zuvor mit 2:1 im Penaltyschießen gegen Tschechien durchgesetzt hatte.

Die DHB-Damen, die beim 2:2 (1:0) gegen Australien erstmals in diesem Turnier nicht als Sieger vom Feld gingen, stehen vorzeitig als Gruppenerste fest. Ihr Viertelfinale gegen Polen findet auch am folgenden Tag statt.