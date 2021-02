Olympia-Vorbereitung : Hockey-Damen verlieren Test-Länderspiel gegen Belgien

Die deutschen Hockey-Damen haben ihr erstes Test-Länderspiel nach fünfmonatiger Corona-Zwangspause verloren.

Mönchengladbach | In Mannheim unterlag die DHB-Auswahl Belgien in einem Olympia-Vorbereitungsmatch mit 1:4 (0:3). Das Tor für die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger erzielte die Mannheimerin Sonja Zimmermann (39. Minute) per Strafecke. Die Partie fand coron...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.