Testspiel : Hockey-Damen bezwingen Irland mit 3:0 - WM-Kader nominiert

Die deutschen Hockey-Damen beendet eine Testserie mit einem 3:0 gegen Irland beendet. Trainer Reckinger nominiert danach einen Kader mit zehn olympischen Medaillengewinnerinnen für die WM vom 21. Juli bis 5. August in London.

von dpa

24. Juni 2018, 18:24 Uhr

Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger bezwang in Velbert die Auswahl Irlands mit 3:0 (2:0) und revanchierte sich damit für die 1:2-Niederlage im ersten Aufeinandertreffen am vergangenen Donnerstag. Alisa Vivot (17. Minute), Teresa Martin Pelegrina (27.) und Lisa Altenburg (45.) erzielten die Tore für die Gastgeberinnen. Im einem dritten Spiel waren die deutschen Damen am vergangenen Freitag nicht über ein 1:1 gegen den Weltranglisten-Zwölften Kanada hinausgekommen.

Reckinger nominierte im Anschluss an die Begegnungen den 18 Spielerinnen umfassenden Kader für die WM vom 21. Juli bis 5. August in London. «Ich denke, wir haben jetzt eine gute Mischung zusammen aus erfahrenen Spielerinnen und jungen Talenten. Wir brauchten diese Balance, auch weil wir auf einer langen Strecke bis Tokio 2020 sind», sagte der Bundestrainer. Erfahrenste Spielerin ist die 31 Jahre alte Janne Müller-Wieland vom UHC Hamburg mit fast 270 Länderspiel-Einsätzen, jüngste Spielerin ist ihre elf Jahre jüngere Clubkollegin Lena Micheel.