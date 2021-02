Olympia als Ziel : Hockey-Asse Hauke und Häner machen bis Tokio weiter

Die Hockey-Asse Tobias Hauke und Martin Häner hängen noch ein Jahr dran und werden ihre Karriere erst nach den wegen Corona auf diesen Sommer verschobenen Olympischen Spiele in Tokio beenden.

Mönchengladbach | „Es war eine große Herausforderung, zu erreichen, das sie noch ein weiteres Jahr dabei sind“, sagte Herren-Bundestrainer Kais al Saadi am Freitag am Rande eines Trainings-Camps in Krefeld. „Beide müssen ihre Form natürlich nachweisen, aber in Top-Verfas...

