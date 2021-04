Profi-Basketball : Herzprobleme: LaMarcus Aldridge beendet NBA-Karriere

Basketballer LaMarcus Aldridge vom NBA-Club Brooklyn Nets beendet aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung seine Profi-Karriere.

New York | Der 35-Jährige gab im Kurznachrichtendienst Twitter bekannt, dass er wegen Herzproblemen aufhört. „15 Jahre habe ich Basketball an die erste Stelle gestellt. Jetzt ist die Zeit gekommen, meine Gesundheit und meine Familie nach vorn zu stellen“, schrieb Aldridge. In seinem letzten Spiel habe er Herzrhythmusstörungen gehabt, die sich in der Nacht dan...

