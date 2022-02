Bundesliga : Hertha BSC will nicht gegen Zuschauer-Beschränkungen klagen

Fußball-Bundesligist Hertha BSC strebt bislang keine Klage gegen die coronabedingten Zuschauerbeschränkungen an.

„Wir waren letzte Woche erst im Senat und haben das auch besprochen. Wir sind in einem guten Dialog”, sagte Herthas Geschäftsführer Sport, Fredi Bobic, in Berlin. „Wir haben aber klar hinterlegt, dass wir eine einheitliche Lösung für alle wollen”, sagte er. „Wenn jedes Bundesland so sein eigenes Ding macht, ist es Wahnsinn.” Er habe am Samstag im Ferns...

