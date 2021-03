Fußball-Weltmeisterschaft : Hersteller will keinen Rasen für WM in Katar liefern

Ein niederländisches Unternehmen bricht mit einer langen Tradition und wird keinen Rasen für die WM-Stadien in Katar liefern.

Heythuysen | Ein Grund dafür ist die Lage der Menschenrechte in dem Wüstenstaat, wie das Unternehmen Hendriks Graszoden in Heythuysen im Süden des Landes bestätigte. „Wir haben gesehen, was in Katar geschieht“, sagte Managerin Gerdien Vloet dem regionalen Radiosender L1. Bei RTL fügte sie hinzu: „Es ging um einen Millionenauftrag, aber manchmal sind andere Sach...

