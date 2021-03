FN : Herpes-Infektionen: Acht deutsche Pferde gestorben

Deutsche Reiter sind von dem aus Valencia stammenden Herpes-Virus besonders betroffen.

Lausanne | Acht Pferde sind nach Angaben der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) bisher gestorben. Vier Tiere erlagen der Viruserkrankung demnach in Spanien oder mussten eingeschläfert werden, vier weitere starben nach der Rückkehr in Deutschland. Zu den Opfern zählen zudem sechs Fohlen, die vor oder kurz nach der Geburt starben. Am stärksten traf es d...

