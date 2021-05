Marathon-Läufer : Hendrik Pfeiffer: Aus dem Corona-Tief zum Olympia-Hoch?

Mitten in der Olympia-Vorbereitung ein positiver Corona-Test - und dann erstmal ausgebremst: Marathon-Spezialist Hendrik Pfeiffer hat das erlebt und bestreitet jetzt einen Wettlauf gegen die Zeit.

Darmstadt | Als Hendrik Pfeiffer plötzlich selbst nicht mal mehr was schmeckte, als er in eine Zitrone biss, schrillten bei ihm „alle Alarmglocken“. Ende März war das. Nach einem eisigen Rennen in Dresden dachte der Marathonläufer vom TV Wattenscheid erst, er habe sich einen Infekt eingehandelt. Aber: Corona! Wenige Monate vor den Sommerspielen in Japan genau ...

