NBA : Hawks schlagen Hornets: Duell mit Cavaliers um Playoffs

Die Atlanta Hawks haben mit einem Sieg gegen die Charlotte Hornets ihre Playoff-Hoffnungen am Leben gehalten. Das Team holte am Mittwochabend (Ortszeit) ein 132:103 im sogenannten Play-In der NBA und trifft nun am Freitag auf die Cleveland Cavaliers.

Der Sieger dieser Partie bekommt das letzte Playoff-Ticket der Eastern Conference und trifft in der ersten Runde auf die Miami Heat. Gegen die Hornets sorgten die Hawks mit einem starken 42:24 im dritten Viertel für die Vorentscheidung. Trae Young kam auf 24 Punkte für die Hawks, bester Werfer der Begegnung war LaMelo Ball mit 26 Zählern....

