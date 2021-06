Formel 1 : Hatz in Frankreich: Verstappen überrumpelt Hamilton

In einem Taktik-Krimi macht Max Verstappen alles richtig. Der Red-Bull-Pilot bezwingt nach langer Aufholjagd kurz vor Schluss Lewis Hamilton und festigt seine WM-Führung.

Le Castellet | Überglücklich fiel Max Verstappen nach der irren Formel-1-Hatz von Frankreich seinem Papa und seiner Freundin in die Arme. Dank einer genialen Reifentaktik hatte der Niederländer am Sonntag in Le Castellet mit einem Überholmanöver in der vorletzten Runde noch seinen WM-Widersacher Lewis Hamilton überrumpelt und die Gesamtführung ausgebaut. „Das war...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.