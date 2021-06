Leichtathletik : Harting kämpft um Olympia - Mihambo hofft auf sieben Meter

2012 war Robert Harting Diskus-Olympiasieger, 2016 sein Bruder Christoph. Der eine hat längst aufgehört, der andere hat seither nichts mehr groß gewonnen und muss um sein Tokio-Ticket bangen.

Braunschweig | Am letzten Tag der deutschen Leichtathletik- Meisterschaften in Braunschweig stehen Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo und Diskus-Olympiasieger Christoph Harting im Blickpunkt. Die Höhepunkte der Wettkämpfe in Braunschweig: Weitsprung Männer: Prothesen-Weitspringer Markus Rehm tritt außerhalb der Wertung an und will unbedingt zu den Olympisch...

