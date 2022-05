Pferdesport : Hans-Dieter Dreher siegt im Championat von Hamburg

Springreiter Hans-Dieter Dreher aus dem baden-württembergischen Eimeldingen hat das Championat von Hamburg gewonnen.

Im Stechen setzte sich Dreher auf Vestmalle Des Cotis fehlerfrei in 43,34 Sekunden vor Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) auf Chesmu in 43,78 Sekunden und Mario Stevens (Molbergen) auf Starissa in 44,71 Sekunden durch. Das zur Derby-Woche im Hamburger Stadtteil Klein Flottbek gehörende Springen war mit 70.000 Euro dotiert. In der Qualifikati...

