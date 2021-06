Formel 1 : Hamilton im letzten Spielberg-Training vor Verstappen

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist im letzten Training vor dem Großen Preis der Steiermark die schnellste Zeit gefahren.

Spielberg | Der britische Mercedes-Pilot setzte sich am Samstag in Spielberg mit 0,204 Sekunden Vorsprung vor WM-Spitzenreiter Max Verstappen durch. Nachdem sich der Niederländer Verstappen am Freitag in den ersten beiden Übungseinheiten noch klar durchgesetzt hatte, musste er sich Hamilton auf dem Red-Bull-Ring nun recht deutlich geschlagen geben. Platz drei bel...

