Basketball-Bundesliga : Hamburg Towers bei Meister und Pokalsieger Berlin gefordert

Ein Sieg fehlt den Bundesliga-Basketballern der Hamburg Towers noch, um aus eigener Kraft den Einzug in die Playoffs zu schaffen. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich den Schützlingen von Trainer Pedro Calles bereits am Mittwoch. Allerdings wartet in der Partie beim aktuellen Meister und Pokalsieger Alba Berlin (19.00 Uhr/Magentasport) eine hohe Hürde auf die Hanseaten.

„Wir haben nicht viel Zeit, um uns auf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.