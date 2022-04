Baseball : Hamburg Stealers vor Saisonstart: Playoffs sind das Ziel

Baseball-Bundesligist Hamburg Stealers will auch in dieser Saison mindestens in die Playoffs vordringen. Vor den Auftaktspielen bei den Berlin Flamingos am Samstag (18.00 Uhr) und Sonntag (13.00 Uhr) meinte Cheftrainer David Wohlgemuth: „Wir haben im Vergleich zur vergangenen Saison einen größeren und breiteren Kader. Dazu kommt ein sehr guter Teamgeist.“

Um die Runde der besten acht Clubs zu erreichen, müssen die Hanseaten in der sieben Teams umfassenden Nordgruppe mindestens Vierter werden. „Klarer Favorit sind sicherlich wieder die Bonn Capitals“, sagte Wohlgemuth und ergänzte: „Dahinter erwarte ich ein enges Rennen zwischen den Paderborn Untouchables, den Dohren Wild Farmers und uns.“ Der Stealers-C...

