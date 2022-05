Formel 1 : Haas-Teamchef Steiner: „Problem nicht die Budgetobergrenze“

Haas-Teamchef Günther Steiner will seinen Fahrern aus Spargründen keinen Vorsichtskurs erteilen. „Nein, das kannst du nicht machen“, sagte der 57-Jährige in einer Medienrunde im Formel-1-Fahrerlager des Großen Preises von Monaco.

„Du kannst einem doch nicht sagen, sei vorsichtig am Start“, betonte Steiner beispielsweise. Er gehe auch nicht davon aus, dass die Fahrer so sehr ans Budget, „sondern erstmal an die eigene Karriere denken. Und wenn du immer nur Unfälle baust, hast du keine Karriere“. Steiner stellte auch klar, dass es seine Aufgabe sei, dafür zu sorgen, dass das Geld ...

