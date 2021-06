Golf-Major-Turnier : Grün-Geflüster: Fakten und Buntes zur 121. US Open

Mit der US Open steht für die besten Golfer der Welt das dritte Major-Turnier des Jahres an. An der Pazifikküste sind auch zwei Deutsche dabei.

San Diego | An der malerischen US-Westküste geht es für 156 Golfprofis um einen prestigeträchtigen Major-Titel und einen Siegercheck von über zwei Millionen US-Dollar. Die 121. US Open bei La Jolla fordert den Spielern ab diesen Donnerstag einiges ab. Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer verknüpft mit dem Turnier gute Erinnerungen. Superstar Tiger Woods fehlt ...

