Eishockey : Grubauer entscheidet deutsches NHL-Duell mit Sturm für sich

Torwart Philipp Grubauer und die Colorado Avalanche haben ihre starke Form in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Denver | Grubauer behielt am Samstag beim 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)-Erfolg gegen die Minnesota Wild im deutschen Duell mit Nico Sturm die Oberhand. Das Team aus Denver fuhr den sechsten Sieg in Serie ein und liegt weiter auf dem zweiten Platz in der West-Division. Direkt dahinter folgt Minnesota. Schon vor zwei Tagen hatte sich Colorado mit 5:1 gegen die Wild durchg...

