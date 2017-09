Möglicher Stimmenkauf : Großrazzia wegen Olympia 2016 in Rio

Wegen des Verdachts auf Stimmenkäufe vor der Vergabe der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro 2016 gerät der brasilianische Organisations-Chef Carlos Arthur Nuzman schwer unter Druck.

Im Rahmen einer Großrazzia durchsuchte die Bundespolizei am 5. September das Anwesen von Nuzman in Rio de Janeiro sowie den Sitz des Organisationskomitees. Computer und Dokumente wurden beschlagnahmt, wie das Portal «O Globo» berichtete.

Nuzman stehe unter Verdacht, afrikanische Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) mit Geldzahlungen für eine Zustimmung zu Olympia in Rio geködert zu haben. Laut Staatsanwaltschaft gebe es dafür «starke Indizien». Nuzman ist auch Präsident des Nationalen Olympischen Komitees. Er wurde von der Polizei verhört.

Berichten zufolge soll unter anderem die Stimme des langjährigen Chefs des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF und IOC-Mitglieds Lamine Diack aus dem Senegal gekauft worden sein. Rio hatte sich bei der Abstimmung 2009 gegen Madrid, Tokio und Chicago durchgesetzt. Drei Tage vor der Abstimmung sollen dem Sohn Diacks zwei Millionen Dollar aus Konten brasilianischer Unternehmer überwiesen worden sein. Nuzman wird verdächtigt, die Beziehung der Unternehmer zu den IOC-Mitgliedern aufgestellt zu haben.

Im Rahmen der Operation «Schmutziges Spiel» werden Verbindungen zu Offshore-Konten auf den Britischen Jungferninseln sowie zu Konten in den USA und auf Antigua und Barbuda untersucht. An der Operation sind auch französische Strafbehörden beteiligt - hier liegt auch der Ausgangspunkt der Korruptionsermittlungen. Insgesamt wurden laut «O Globo» elf Durchsuchungsbefehle ausgestellt.

Für das IOC um Präsident Thomas Bach kommt der mögliche Korruptionsskandal zu einem heiklen Zeitpunkt: In der kommenden Woche kommt das IOC in der peruanischen Hauptstadt Lima zu seiner Vollversammlung zusammen. Am 13. September soll die Vergabe der Spiele 2024 nach Paris und für 2028 nach Los Angeles gebilligt werden.

von dpa

erstellt am 05.Sep.2017 | 20:43 Uhr