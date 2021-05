DEL : Grizzlys Wolfsburg winkt historischer Premieren-Titel

Die außergewöhnliche DEL-Saison könnte mit einem Überraschungs-Meister enden. Vor allem für Wolfsburgs Trainer Cortina wäre der Jubiläumstitel wohl eine besondere Genugtuung. Favorit Berlin steht unter Druck.

Neuss | Historisch wird die nahende Titel-Entscheidung in der Deutschen Eishockey Liga in jedem Fall. Immerhin wird am Mittwoch, spätestens aber am Freitag (jeweils 19.30 Uhr/MagentaSport und Sport1), zum 100. Mal ein deutscher Meister ermittelt. Sollten die Grizzlys Wolfsburg am Mittwoch auch das zweite Playoff-Finale dieser besonderen Corona-Saison gegen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.