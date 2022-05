Eishockey : Grizzlys Wolfsburg holen Zajac: DeSousa geht nach München

Die Grizzlys Wolfsburg haben den Verteidiger Nolan Zajac verpflichtet. Der 29-jährige Kanadier wechselt zur kommenden Saison vom schwedischen Club Timra IK nach Niedersachsen und erhält einen Einjahresvertrag, wie der Verein am Freitag bekanntgab. Drei Spielzeiten verbrachte er in Schweden, eine bei den Stavanger Oilers in Norwegen. Zajac gilt als agiler Verteidiger, der auch im Powerplay seine Stärken besitzt.

