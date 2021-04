Golf-Superstar : Grand Slam? „Tiger Slam“! Als Woods 2001 Geschichte schrieb

Tiger Woods streckte nach seinem entscheidenden Birdie-Putt die geballte Faust in den dämmrigen Himmel und kämpfte anschließend in sich gekehrt mit den Tränen.

Augusta | Der Golf-Superstar aus den USA hatte an jenem 8. April 2001 beim Masters-Turnier in Augusta Geschichte geschrieben und als erster und bisher einziger Golfprofi alle vier Major-Turniere nacheinander gewonnen. „Es ist das Größte in meiner Karriere. Die Golf-Götter waren auf meiner Seite“, sagte Woods damals nach seinem Grand Slam - oder besser „Tiger Sl...

