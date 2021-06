Major-Turnier in San Francisco : Golferinnen-Quintett bei US Open - Profi-Premiere für Harm

Fünf deutsche Golferinnen schlagen bei der US Open ab Donnerstag in San Francisco ab.

North Las Vegas | Neben British-Open-Champion Sophia Popov starten auch Caroline Masson, Karolin Lampert, Aline Krauter und Leonie Harm beim mit 5,5 Millionen US-Dollar dotierten Major-Turnier im Olympic Club. Zuletzt zeigte sich Popov gut in Form und verpasste den Sieg beim LPGA-Turnier in Las Vegas nur ganz knapp. Die in den USA lebende 28-Jährige unterlag am verg...

