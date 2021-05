Valspar Chamionship in Florida : Golfer Sam Burns holt ersten Sieg auf der PGA-Tour

Der amerikanische Profi-Golfer Sam Burns hat nach mehreren knapp verpassten Gelegenheiten zum ersten Mal in seiner Karriere ein PGA-Turnier gewonnen.

Palm Harbor | Beim Valspar Chamionship in Florida verteidigte er am Sonntag seinen Vorsprung bis zum Ende und gewann mit drei Schlägen weniger als Keegan Bradley. Bei dem mit 6,9 Millionen US-Dollar dotierten Turnier hatte Burns am Ende 267 Schläge, seine beste Runde war die 63er am zweiten Tag. Burns hatte nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP in dieser Saison...

