PGA-Turnier : Golfer Kaymer in Florida ausgeschieden

Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer ist bei seinem ersten Turnier nach der dreimonatigen Wettkampfpause vorzeitig ausgeschieden.

Der 37-Jährige aus Mettmann spielte eine gute 67er-Runde bei der Honda Classic in Palm Beach Gardens, verpasste aber nach der schwachen 78er-Auftaktrunde vom Vortag mit insgesamt 145 Schlägen klar den Cut. Stephan Jäger qualifizierte sich auf dem schweren Par-70-Kurs in Florida für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende. Der in den USA lebende ...

