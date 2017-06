Aufholjagd am Schlusstag : Siem verbessert sich in Schweden auf Platz 8

Dank einer Aufholjagd am Schlusstag hat sich Golfprofi Marcel Siem beim Europa-Tour-Event in Schweden noch deutlich verbessert. Der Ratinger beendete das mit 1,5 Millionen Dollar dotierte Turnier in Skåne bei Malmö auf dem achten Platz.