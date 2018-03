Golf-Kontinentalwettbewerb : Ryder Cup kehrt 2028 nach Minnesota zurück

Die USA richten den Ryder Cup 2028 erstmals auf einem Kurs aus, auf dem der prestigeträchtige Golf-Kontinentalwettbewerb gegen Europas beste Spieler schon einmal stattgefunden hat.

Das Turnier in zehn Jahren soll im Hazeltine National Golf Club in Minnesota ausgetragen werden, teilte die PGA in den USA mit. 2016 hatte das Team der USA dort die europäische Auswahl besiegt und damit seinen ersten Erfolg seit acht Jahren gefeiert. In diesem Herbst findet der Ryder Cup, der alle zwei Jahre abwechselnd in den USA und in Europa ausgetragen wird, bei Paris statt. Danach folgen Turniere im US-amerikanischen Whistling Straits, in Rom und auf Long Island.