Turnier in Greensboro : Deutsches Golf-Trio verspielt Tour-Karte für PGA-Saison

Auch der deutsche Golfprofi Alex Cejka hat die volle Spielberechtigung für die nächste PGA-Saison verloren.

von dpa

05. August 2019, 07:21 Uhr

Der 48-Jährige, der in Las Vegas lebt, beendete das letzte reguläre Turnier der Saison in Greensboro im US-Bundesstaat North Carolina mit einem Gesamtergebnis von 273 Schlägen auf dem geteilten 60. Platz. Zuvor hatten auch Martin Kaymer und Stephan Jäger die Tour-Karte für die lukrative US-Tour verspielt. Beide waren in Greensboro bereits nach zwei Runden am Cut gescheitert und damit vor dem Wochenende ausgeschieden.

Cejka verpasste es, sich mit einem Spitzenresultat noch unter die Top 125 der FedExCup-Rangliste zu spielen, um auch in der nächsten Saison auf der PGA-Tour starten zu können. Im abschließenden Ranking belegt er nur Position 203. Kaymer ist 150., Jäger liegt auf Platz 152.

Den Sieg bei dem mit 6,2 Millionen US-Dollar dotierten Turnier im Sedgefield Country Club sicherte sich der Amerikaner J.T. Poston. Der 26-Jährige gewann mit 258 Schlägen vor seinem Landsmann Webb Simpson (259) und dem Südkoreaner Byeong Hun An (260). Für seinen ersten Titel auf der PGA-Tour kassierte Poston ein Preisgeld von 1,116 Millionen Dollar.