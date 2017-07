Drittes Major des Jahres : British Open: Martin Kaymer startet am Donnerstagnachmittag

vergrößern 1 von 1 Foto: Michel Euler 1 von 1

Das Trio wird am Donnerstag um 12.53 Uhr Ortszeit (13.53 Uhr MESZ) in das dritte Major-Turnier des Jahres starten, wie der Veranstalter der Open Championship auf seiner Internetseite bekanntgab. Am Freitag geht es für den 32-Jährigen aus Mettmann und seine beiden Flight-Partner bereits um 7.52 Uhr (8.52 Uhr MESZ) auf den Platz an der englischen Nordwestküste.

Für Titelverteidiger Henrik Stenson beginnt der erste Turnier-Tag im Royal Birkdale Golf Club um 9.47 (10.47 Uhr MESZ). Der 41 Jahre alte Schwede wird zusammen mit dem Südkoreaner Si-Woo Kim und Jordan Spieth aus den USA abschlagen.

von dpa

erstellt am 17.Jul.2017 | 14:58 Uhr