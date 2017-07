«Professionelle Schwimmer» : Gold bei Heim-WM: Hosszú will «Schwimmen größer machen»

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Bereits vor den internationalen Titelkämpfen in Budapest hatte die 28-Jährige eine Athleten-Organisation gegründet, mit der sie den Sportlern im Weltverband FINA mehr Macht geben will.

«Wir wollen als professionelle Schwimmer gesehen werden», sagte sie. «Wir wollen Transparenz und nicht nur als die gesehen werden, die in den Pool springen und schwimmen.» Auf der Mitgliederliste der «Global Association of Professional Swimmers» (GAPS) stehen zahlreiche Olympiasieger. Auch Weltmeister Marco Koch aus Darmstadt wird als Mitglied aufgeführt. «Ich denke, das Wichtigste ist, dass alle Schwimmer zusammenkommen», sagte Hosszú. «Wir investieren viel in Schwimmen und können den Sport nach vorne bringen.»

von dpa

erstellt am 24.Jul.2017 | 21:28 Uhr