Bundesliga : Gladbach-Profi Neuhaus: Max Eberls Leistung „phänomenal“

Fußball-Nationalspieler Florian Neuhaus hat die Leistung des langjährigen Sportdirektors Max Eberl als „phänomenal“ bezeichnet.

„Jeder verbindet Borussia Mönchengladbach mit dem Namen Max Eberl. Was er hier aufgebaut hat, kann man nicht groß genug würdigen. Deshalb ist es sehr schade, dass es vorbei ist“, sagte der 24-Jährige in einem Interview bei „rp-online“. Von Eberls gesundheitlich bedingtem Rückzug in der vergangenen Woche sei die Mannschaft überrascht gewesen. „Im Umgang...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.