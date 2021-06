Radsport : Giro-Sieger Bernal in seiner Heimatstadt empfangen

Drei Wochen nach seinem Sieg beim Giro d'Italia ist der kolumbianische Radprofi Egan Bernal in seiner Heimatstadt Zipaquirá empfangen worden.

Zipaquirá | „Ich möchte mein rosa Trikot ganz Kolumbien überreichen“, sagte er bei der Feierstunde in der Salz-Kathedrale von Zipaquirá. „Ich weiß, dass wir gerade eine schwierige und komplizierte Zeit erleben, und ich will etwas Positives beitragen.“ In Kolumbien kommt es seit Monaten zu gewalttätigen Proteste gegen die Regierung. Demonstranten blockieren Straße...

