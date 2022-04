Masters in Augusta : Geschenk vom Papa: Ein Hole-in-One zum Geburtstag

Seinen 24. Geburtstag wird Golf-Caddie Reagan Cink wohl nicht so schnell vergessen. Denn den Schlag des Tages beim 86. Masters in Augusta spielte am Freitag (Ortszeit) keiner Geringerer als sein Vater Stewart.

Dem 48-jährigen Amerikaner gelang ein von den Fans frenetisch gefeiertes Ass auf Bahn 16 des Augusta National Golf Clubs. „Happy Birthday“, rief der Papa bei der Jubel-Umarmung zu seinem Sohn, der seinen Vater als Caddie begleitete. „Ich habe ihm bereits das Hole-in-One und den Ball geschenkt. Das sollte genug sein, oder?“, scherzte Cink Senior anschli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.