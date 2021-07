Wimbledon-Triumph : Ganz Australien ist stolz auf Tennis-Idol Barty

Ashleigh Barty präsentiert sich bei der Erfüllung ihres Traumes als würdige Nummer eins im Tennis - durch Bescheidenheit und Botschaften über den Sport hinaus. Ihr großes Vorbild freut sich mit ihr.

London | Die Erinnerung an ihre Wurzeln waren Australiens erster Wimbledonsiegerin seit 1980 wichtiger als die Gedanken an eine große Sause. Mit dem unglaublichsten Gefühl im Herzen und der Siegerschale in der Hand sprach Ashleigh Barty auf dem Tennisplatz lieber von ihrem großem Vorbild Evonne Goolang Cawley, so schön das Wortspiel mit der Barty-Party auch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.