Halbfinale gesichert : G2 Esports zerlegt Misfits Gaming in Playoffs der LoL LEC

In drei Spielen abgefertigt: G2 Esports hat sich dominant gegen Misfits Gaming in den Playoffs der europäischen League-of-Legends-Liga LEC durchgesetzt und steht nun im Halbfinale.

„Es war eine gute Serie“, sagte Rasmus „caPs“ Winther von G2 im Interview nach dem Sieg. „Ich bin froh, dass wir eine zweite Chance bekommen haben. Wir gewinnen an Selbstvertrauen, wenn wir auf der Bühne spielen, und ich denke, das zeigt sich.“ Von Beginn an hatte G2 das Ruder in der Hand. Misfits schaffte es dann zwar nochmal, den Rückstand zu verring...

