Box-Weltmeister : Fury bestätigt Kampf gegen Joshua am 14. August

Der Vereinigungskampf zwischen den Schwergewichts-Weltmeistern Anthony Joshua und Tyson Fury wird am 14. August in Saudi-Arabien stattfinden.

Dschidda | Fury bestätigte das Datum in einem Twitter-Video. „Ich kann es kaum erwarten, Anthony Joshua auf der größten Bühne aller Zeiten zu verprügeln“, sagte der 32-jährige Brite in Richtung seines Landsmanns. Der bedeutendste Boxkampf der jüngeren Vergangenheit soll in einer Arena in Dschidda am Roten Meer stattfinden. Joshua kommt der späte Termin nac...

