Deutsche Eishockey Liga : Furchner frühestens Ende nächster Woche zurück auf Eis

Kapitän Sebastian Furchner von DEL-Club Grizzlys Wolfsburg muss nach seiner Verletzung mindestens bis Ende der kommenden Woche pausieren. „Es ist zu früh, um zu sagen, ob er in den Playoffs nochmal antritt. Ich gehe davon aus, dass er frühestens Ende nächster Woche zurückkehren kann“, sagte Mannschaftsarzt Axel Gänsslen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend. „Ihm tut die ganze Wirbelsäule weh, bei der Computertomographie wurden aber glücklicherweise keine Brüche und Blutungen entdeckt.“

Nach Angaben des Arztes hat Furchner schon am Montag das Krankenhaus verlassen, um zu Hause seine Verletzung auszukurieren. Danach soll er nach dem sogenannten „Return to Play“-Programm wieder in den Trainings- und Spielbetrieb einsteigen. Im laufenden Playoff-Viertelfinale gegen die Fischtown Pinguins dürfte Furchner aber keine Option mehr sein. Der 3...

