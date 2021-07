Vize-Weltmeister von 1982 : Früherer argentinischer Formel-1-Pilot Reutemann gestorben

Der ehemalige argentinische Formel-1-Pilot Carlos Reutemann ist tot.

Santa Fe | Er starb im Alter von 79 Jahren in Santa Fe, wie seine Tochter Cora Reutemann am Mittwoch mitteilte. „Papa ist in Frieden und Würde von uns gegangen, nachdem er wie ein Champion mit edlem Herz und Kraft bis zum Ende gekämpft hat“, schrieb sie auf Twitter. Reutemann fuhr von 1972 bis 1982 in der Formel 1 und ging für die Teams Brabham, Ferrari, L...

