Herweg siegt bei den Herren : Freiwasserschwimmerin Zihsler Meisterin über zehn Kilometer

Magdeburg (dpa) – Freiwasserschwimmerin Svenja Zihsler hat sich fünf Tage nach der verpassten WM-Qualifikation den deutschen Meistertitel über zehn Kilometer gesichert. Die Würzburgerin und letztjährige Vizemeisterin siegte am Donnerstag in Magdeburg in 2:08:48,23 Stunden mit großem Vorsprung vor Jeannette Spiwoks (Essen) und ihrer Schwester Lea Zihsler (Stuttgart). Bei den Meisterschaften könnte Zihsler noch das WM-Ticket über fünf Kilometer lösen.