Formel 1 : Vettels neuer Ferrari wird am 15. Februar präsentiert

Sebastian Vettels neuer Formel-1-Dienstwagen wird am 15. Februar vorgestellt. Diesen Termin kündigte Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene in Mailand an. Damit soll der neue Ferrari drei Tage vor Beginn der offiziellen Testfahrten in Barcelona enthüllt werden.

von dpa

14. Dezember 2018, 09:57 Uhr

Vettel will 2019 in seinem fünften Jahr bei der Scuderia endlich erstmals mit den Italienern die Weltmeisterschaft gewinnen. Der 31-jährige Hesse fährt nach dem Abschied von Kimi Räikkönen künftig an der Seite des Monegassen Charles Leclerc, der mit dem Finnen bei Sauber das Cockpit tauscht. Die neue Formel-1-Saison beginnt am 17. März in Melbourne.