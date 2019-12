Nach enttäuschender Saison : Vettel glaubt an WM-Wende 2020: «Schaue nach vorne»

Sebastian Vettel hat auch nach seinem fünften vergeblichen Versuch die Hoffnung auf den WM-Triumph mit Ferrari nicht aufgegeben. «Ich weiß, dass ich mich steigern muss und steigern kann», sagte Vettel nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi.

02. Dezember 2019, 05:02 Uhr

«Ich bin eigentlich immer guter Dinge und schaue nach vorne.» Der 32-Jährige hofft 2020 auf Fortschritte in der Feinarbeit. «Es liegt immer an den Details, an kleinen Anpassungen. Ich muss nicht anders fahren, ich weiß, wie ich zu fahren habe», versicherte er.

Die Saison 2019 schloss Vettel nur als WM-Fünfter hinter Stallrivale Charles Leclerc ab. So schlecht schnitt der Hesse zuletzt 2014 bei Red Bull ab.