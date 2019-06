Formel-1-Streitfall : Verttel-Anhörung um aberkannten Sieg am Freitag

Im Verfahren um den aberkannten Formel-1-Sieg von Sebastian Vettel in Kanada hat der Weltverband FIA eine Anhörung für Freitag angesetzt.

von dpa

20. Juni 2019, 12:12 Uhr

Ein Vertreter des Ferrari-Teams solle dann den Rennkommissaren in Le Castellet vor dem Grand Prix von Frankreich den Antrag auf eine Neubewertung des Vorfalls in Montréal am 9. Juni begründen, hieß es in der Vorladung vom Donnerstag. Die Anhörung soll um 14.15 Uhr beginnen. Vettel hatte in Kanada wegen eines Manövers im Zweikampf mit Lewis Hamilton eine Zeitstrafe erhalten und damit den Sieg beim siebten Saisonlauf an den Mercedes-Fahrer verloren, obwohl er als Erster vor dem Briten ins Ziel gekommen war.

Ferrari hatte in der Sache zwar auf den ursprünglich angekündigten förmlichen Protest verzichtet, aber das sogenannte Recht auf Neubewertung bei den Stewards beantragt. Mit neuen Beweisen will die Scuderia die FIA-Kommissare überzeugen, ihr Urteil von Kanada zu überdenken. Welche Beweise das sind, blieb bislang offen.

Der führende Vettel war in Montréal in der 48. Runde nach einem Fahrfehler übers Gras neben der Strecke gerast und hatte danach Verfolger Hamilton nah an eine Mauer gedrängt. Die Rennkommissare erkannten darin eine gefährliche Fahrweise und bestraften den Ferrari-Piloten.