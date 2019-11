Formel 1 : Superstar Hamilton: 6. Titel «noch nicht ganz durchgesunken»

Lewis Hamilton hat seinen sechsten Weltmeisterschaftsgewinn in der Formel 1 noch immer nicht richtig realisiert.

Avatar_shz von dpa

14. November 2019, 18:15 Uhr

«Es ist noch nicht ganz durchgesunken», sagte der 34 Jahre alte Mercedes-Pilot im Motorhome seines Teams beim Großen Preis von Brasilien.

Gut anderthalb Wochen nach seinem WM-Triumph in den USA wirkte der Brite ausgesprochen gut gelaunt und gelöst. Er sprach auch über Glückwünsche unter anderem des ehemaligen McLaren-Teamchefs Ron Dennis. «Seine Textnachricht hat mich sehr berührt», sagte Hamilton. Dennis habe damals in ihm etwas gesehen, das sonst nur sein Vater gesehen habe. Dennis hatte Hamilton einst gefördert und ihm 2007 den Einstieg in die Formel 1 ermöglicht.